Плімут з Таловєровим сенсаційно переміг Ліверпуль: відеоогляд матчу Кубку Англії
Плімут Аргайл здобув мінімальну перемогу над Ліверпулем у межах 1/16 фіналу Кубку Англії з футболу.
Український гравець Плімута Максим Таловєров вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі всі 90 хвилин.
Огляд матчу Плімут – Ліверпуль
Кубок Англії сезону-2024/25
1/16 фіналу, 9 лютого
Плімут – Ліверпуль 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 53 Харді
За свій виступ 24-річний українець отримав від SofaScore оцінку 7.4 бала, що стало третім найвищим показником серед усіх представників обох команд.
На рахунку Таловєрова 9 виносів м'яча, 2 перехоплення, один відбір, він виграв 2 з 4 дуелей на газоні та 4 з 5 – у повітрі. Максим зробив 32 дотики до м'яча, віддав 12 з 18 передач (67%), зробив 4 точних переведень м'яча з 7, при цьому 6 разів втративши його та сфоливши один раз.
Українець приєднався до Плімута в останній день січня. Англійський клуб цим переходом захисника з австрійського ЛАСКа побив свій трансферний рекорд.
У наступному поєдинку Плімут в межах Чемпіоншипу зустрінеться із Мілволлом – матч заплановано на 12 лютого.