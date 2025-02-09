Вулвергемптон за 2 хвилини оформив вихід в 1/8 фіналу Кубку Англії
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У неділю, 9 лютого, трьома матчами продовжилася стадія 1/16 фіналу Кубку Англії з футболу сезону-2024/25.
Відкривав ігровий день поєдинок Вулвергемптона проти Блекберна, який завершився перемогою представника АПЛ з рахунком 2:0.
В інших зустрічах Плімут українця Максима Таловєрова грає проти Ліверпуля, а Астон Вілла прийме Тоттенгем.
Кубок Англії сезону-2024/25
1/16 фіналу, 9 лютого
Блекберн – Вулвергемптон 0:2 (0:2)
Голи: 0:1 – 33 Гомес, 0:2 – 34 Кунья
- Плімут – Ліверпуль
- Астон Вілла – Тоттенгем
Нагадаємо, вчора, 8 лютого, в межах 1/16 фіналу відбулося 10 матчів.