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Вулвергемптон за 2 хвилини оформив вихід в 1/8 фіналу Кубку Англії

Олексій Мурзак — 9 лютого 2025, 17:45
Вулвергемптон за 2 хвилини оформив вихід в 1/8 фіналу Кубку Англії
x.com/Wolves

У неділю, 9 лютого, трьома матчами продовжилася стадія 1/16 фіналу Кубку Англії з футболу сезону-2024/25.

Відкривав ігровий день поєдинок Вулвергемптона проти Блекберна, який завершився перемогою представника АПЛ з рахунком 2:0.

В інших зустрічах Плімут українця Максима Таловєрова грає проти Ліверпуля, а Астон Вілла прийме Тоттенгем.

Кубок Англії сезону-2024/25
1/16 фіналу, 9 лютого

Блекберн – Вулвергемптон 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 33 Гомес, 0:2 – 34 Кунья

  • Плімут – Ліверпуль
  • Астон Вілла – Тоттенгем

Нагадаємо, вчора, 8 лютого, в межах 1/16 фіналу відбулося 10 матчів.

Астон Вілла Вулвергемптон Кубок Англії Ліверпуль Тоттенгем Максим Таловєров Плімут Блекберн

Астон Вілла

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