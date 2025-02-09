Вулвергемптон за 2 хвилини оформив вихід в 1/8 фіналу Кубку Англії

У неділю, 9 лютого, трьома матчами продовжилася стадія 1/16 фіналу Кубку Англії з футболу сезону-2024/25.

Відкривав ігровий день поєдинок Вулвергемптона проти Блекберна, який завершився перемогою представника АПЛ з рахунком 2:0.

В інших зустрічах Плімут українця Максима Таловєрова грає проти Ліверпуля, а Астон Вілла прийме Тоттенгем.

Кубок Англії сезону-2024/25

1/16 фіналу, 9 лютого

Блекберн – Вулвергемптон 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 33 Гомес, 0:2 – 34 Кунья

Плімут – Ліверпуль

Астон Вілла – Тоттенгем

Нагадаємо, вчора, 8 лютого, в межах 1/16 фіналу відбулося 10 матчів.