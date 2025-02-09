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Ми пишемо історію Аргайл, – нападник Плімута оцінив перемогу над Ліверпулем

Володимир Максименко — 9 лютого 2025, 22:34
Раян Харді прокоментував перемогу Плімута над Ліверпулем
Раян Харді
Getty images

Автор єдиного голу у ворота Ліверпуля Раян Харді прокоментував перемогу Плімута в матчі 1/16 Кубку Англії.

Слова футболіста Аргайл наводить BBC.

"Це були найдовші 99 хвилин за все моє життя. Було відчуття, що час зупинився. Конор Хазард врятував нас наприкінці матчу. Ось чому він тут, я дуже радий за нього.

Ми пишемо історію Аргайл. На цей час, ми – найбільша команда в історії Плімуту.

Тепер ми маємо сконцентрувати нашу увагу на матчі Чемпіоншипу. Звісно, ми слідкуватимемо за жеребкуванням та дуже хотіли б ще одного представника АПЛ", – розповів Харді.

У наступному поєдинку Плімут в межах Чемпіоншипу зустрінеться із Мілволлом – матч заплановано на 12 лютого.

Раніше підсумки поєдинку підбив головний тренер Ліверпуля Арне Слот.

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