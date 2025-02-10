Таловєров: Увесь Плімут щасливий після перемоги над Ліверпулем

Український захисник Плімута Максим Таловєров заявив, що усе місто щасливе після перемоги команди над Ліверпулем у 1/16 фіналу Кубку Англії.

Про це центрбек розповів у ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону.

"Емоції були приголомшливі. Дуже важка гра емоційно в першу чергу, бо потрібно бути дуже сконцентрованим, коли граєш проти таких нападників і такої команди. Неймовірно раді, і фанати, і все місто щасливе.

Дуже класно, що вдалося вписати своє ім'я в історію. Нема часу багато святкувати або розслаблятися, тому що мета поставлена і потрібно робити все можливо, щоб її досягти. У середу наступна гра і робимо все можливе, щоб підготуватися якомога краще", – заявив Таловєров.

Нагадаємо, що команда, яка посідає останнє місце в Чемпіоншипі, зуміла вибити лідера АПЛ з розіграшу турніру, перемігши з рахунком 1:0 завдяки голу з пенальті на старті другого тайму.

Максим Таловєров вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі всі 90 хвилин. За свій виступ 24-річний українець отримав від SofaScore оцінку 7.4 бала, що стало третім найвищим показником серед усіх представників обох команд.

На рахунку Таловєрова 9 виносів м'яча, 2 перехоплення, один відбір, він виграв 2 з 4 дуелей на газоні та 4 з 5 – у повітрі. Максим зробив 32 дотики до м'яча, віддав 12 з 18 передач (67%), зробив 4 точних переведень м'яча з 7, при цьому 6 разів втративши його та сфоливши один раз.

Українець приєднався до Плімута в останній день січня. Англійський клуб цим переходом захисника з австрійського ЛАСКа побив свій трансферний рекорд.

У наступному поєдинку Плімут в межах Чемпіоншипу зустрінеться із Мілволлом – матч заплановано на 12 лютого.