Захисник збірної України за рекордну суму перейшов до англійського клубу
Центрбек збірної України Максим Таловєров розпочинає новий етап своєї футбольної кар'єри, приєднавшись до англійського Плімута.
Про це було оголошено на сайті представника Туманного Альбіону.
Як і повідомлялося раніше, сторони підписали контракт, який розрахований на 3,5 роки (до літа 2028 року).
Плімут також повідомив, що трансфер 24-річного українця з австрійського ЛАСКа став для нього рекордним – за перехід футболіста було заплачено 2 мільйони євро.
"Відколи я приєднався до Аргайла, я завжди казав, що ми будемо терплячими, щоб залучити потрібних гравців, які зможуть допомогти команді.
Ми вважаємо, що з Максимом ми зробили саме це, оскільки він є командним гравцем, який додасть нам зросту та фізичної сили, але він також добре володіє м'ячем і має хороші технічні навички.
Найголовніше, що він хороший захисник і посилить наші можливості в захисній ланці команди. Я дуже радий, що запросив його до клубу і з нетерпінням чекаю на співпрацю з ним", – заявив головний тренер Плімута Мірон Муслич.
Очікується, що Таловєров зможе дебютувати за нову команду вже цими вихідними у матчі проти Вест Бромвіча у межах 30 туру Чемпіоншипу.
Плімут посідає останнє місце другого за силою англійського дивізіону, маючи в активі 22 очки після 29 зіграних турів.
Нагадаємо, що Мірон Муслич очолив Плімут після того, як 31 грудня з посади головного тренера був звільнений Вейн Руні, за якого команда опустилася на 24 місце таблиці.