Манчестер Сіті з голом Семеніо переміг Челсі у фіналі Кубку Англії

У суботу, 16 травня, відбувся фінал Кубку Англії з футболу сезону-2025/26, у якому Манчестер Сіті переграв Челсі.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0.

Команди доволі довго не могли забити, а перший, і як виявилося єдиний і переможний гол у складі "містян" на 72-й хвилині реалізував Семеніо, який відгукнувся на точний пас у штрафний майданчик і бездоганно пробив, вразивши нижній лівий кут воріт.

За 10 хвилин до завершення основного часу лондонці були близькими, аби відновити паритет, однак Траффорд здійснив неймовірний сейв, парирувавши постріл Педру Нету під поперечку.

Перемога Манчестер Сіті над Челсі у фіналі принесла клубу восьмий в історії трофей Кубку Англії (FA Cup) та другий великий національний титул за сезон, оформивши тим самим "домашній дубль", адже раніше підопічні Жузепа Гвардіоли виграли ще й Кубок ліги.

Кубок Англії

Фінал, 16 травня

Челсі – Манчестер Сіті 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 72 Семеніо

Нагадаємо, в 1/2 фіналу Манчестер Сіті пройшов Саутгемптон, а Челсі здолав Лідс.