Челсі – Манчестер Сіті: де дивитися фінал Кубку Англії

У суботу, 16 травня, відбудеться вирішальний поєдинок Кубку Англії з футболу, в якому між собою зіграють лондонський Челсі та Манчестер Сіті.

Зустріч проходитиме в Лондоні на відомому стадіоні "Вемблі" та розпочнеться о 17:00 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на Setanta Sports.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є "містяни", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,72. На звитягу "синіх" можна поставити з коефіцієнтом 4,50, на нічию – 4,00.

Востаннє команди грали між собою 12 квітня. В тій зустрічі підопічні Жузепа Гвардіоли здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0.

