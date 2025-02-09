Таловєров отримав одну з найвищих оцінок серед усіх гравців матчу Плімут – Ліверпуль

Центрбек збірної України Максим Таловєров взяв участь у матчі 1/16 фіналу Кубку Англії, в якому його Плімут приймав Ліверпуль.

Команда з Чемпіоншипа примудрилася вибити лідера АПЛ з розіграшу турніра, перемішли з рахунком 1:0 завдяки голу з пенальті на старті другого тайму.

Таловєров вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі всі 90 хвилин. За свій виступ 24-річний українець отримав від SofaScore оцінку 7.4 бала, що стало третім найвищим показником серед усіх представників обох команд.

Найкращим гравцем цієї зустрічі був визнаний партнер Таловєрова по захисту Нікола Катич (7.9), а другим найкращим – воротар Конор Хазард (7.7).

На рахунку Таловєрова 9 виносів м'яча, 2 перехоплення, один відбір, він виграв 2 з 4 дуелей на газоні та 4 з 5 – у повітрі. Максим зробив 32 дотики до м'яча, віддав 12 з 18 передач (67%), зробив 4 точних переведень м'яча з 7, при цьому 6 разів втративши його та сфоливши один раз.

Нагадаємо, що Максим Таловєров приєднався до Плімута в останній день січня. Англійський клуб цим переходом захисника з австрійського ЛАСКа побив свій трансферний рекорд.