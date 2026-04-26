Челсі завдяки голу чемпіона світу вийшов до фіналу Кубку Англії
Енцо Фернандес
У неділю, 26 квітня, у протистоянні Челсі та Лідс визначився другий фіналіст Кубку Англії.
Єдиний та переможний гол у зустрічі був забитий на 23-й хвилині, коли Енцо Фернандес результативно завершив атаку з передачі Педру Нету.
Кубок Англії
1/2 фіналу, 26 квітня
Челсі – Лідс 1:0 (1:0)
Гол: Фернандес, 23
Лондонський клуб вийшов до фіналу кубкового турніру, де за трофей побореться з Манчестер Сіті. "Містяни" 25 квітня у своєму півфіналі переграли Саутгемптон 2:1.
Фінал Кубку Англії відбудеться 16 травня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.
Нагадаємо, що торік переможцем Кубку країни став Крістал Пелес, який у фіналі мінімально здолав МанСіті.