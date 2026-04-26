Челсі завдяки голу чемпіона світу вийшов до фіналу Кубку Англії

Софія Кулай — 26 квітня 2026, 19:20
Енцо Фернандес
У неділю, 26 квітня, у протистоянні Челсі та Лідс визначився другий фіналіст Кубку Англії.

Єдиний та переможний гол у зустрічі був забитий на 23-й хвилині, коли Енцо Фернандес результативно завершив атаку з передачі Педру Нету.

Кубок Англії
1/2 фіналу, 26 квітня

Челсі – Лідс 1:0 (1:0)

Гол: Фернандес, 23

Лондонський клуб вийшов до фіналу кубкового турніру, де за трофей побореться з Манчестер Сіті. "Містяни" 25 квітня у своєму півфіналі переграли Саутгемптон 2:1.

Фінал Кубку Англії відбудеться 16 травня на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

Нагадаємо, що торік переможцем Кубку країни став Крістал Пелес, який у фіналі мінімально здолав МанСіті.

Манчестер Сіті став першою командою в історії, яка четвертий рік поспіль вийшла у фінал Кубку Англії
Кубок Англії Лідс Челсі

Кубок Англії

Манчестер Сіті став першою командою в історії, яка четвертий рік поспіль вийшла у фінал Кубку Англії
Манчестер Сіті здолав Саутгемптон на шляху в фінал Кубку Англії
Манчестер Сіті – Саутгемптон: прогноз букмекерів на матч Кубку Англії
Визначилися півфінальні пари Кубку Англії
Лідс вибив Вест Гем та став останнім півфіналістом Кубку Англії

