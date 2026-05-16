Челсі – Манчестер Сіті: прогноз на фінал Кубку Англії

Букмекери визначилися з котируваннями на фінальний поєдинок Кубку Англії з футболу, в якому зустрічатимуться Челсі та Манчестер Сіті.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є "містяни", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 1,72. Натомість на звитягу "синіх" можна поставити з коефіцієнтом 4,50, на нічию – 4,00.

На підсумковий тріумф Манчестер Сіті в турнірі приймаються ставки з коефіцієнтом 1,37, а на Челсі – 3,10.

Поєдинок відбудеться 16 травня в Лондоні на "Вемблі". Стартовий свисток пролунає о 17:00 за київським часом.

Востаннє команди грали між собою 12 квітня. В тій зустрічі підопічні Жузепа Гвардіоли здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.