Де та коли дивитися матч 1/2 фіналу Євро-2026 Угорщина – Україна

У середу, 3 червня, збірна України з мініфутболу проведе матч 1/2 фіналу Євро-2026 проти команди Угорщини.

Протистояння наживо покаже Київстар ТБ. Відеоогляд поєдинку, а також аналітична студія будуть доступні на FootballHub. Крім того, "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Угорщина – Україна.

Гра у Братиславі розпочнеться о 20:15 за київським часом.

До цього на стадії плейоф збірна України впевнено перемогла Португалію (3:1) та Грузію (4:0), вперше в історії вийшовши до півфіналу чемпіонату Європи.

Натомість Угорщина, яка є чинним віцечемпіоном світу, залишила за бортом турніру команду Болгарії. Минулого року угорці розгромили "синьо-жовтих" на груповому етапі Мундіаля в Баку з рахунком 3:0.