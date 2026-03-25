Побачимо, для кого вони більш важливі: тренер Швеції – про кадрові втрати перед матчем з Україною у відборі на ЧС-2026

Головний тренер збірної Швеції Грем Поттер поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти України у межах плейоф кваліфікації на чемпіонату світу-2026, оцінивши втрати обох команд перед очним протистоянням.

"Побачимо, для кого ці втрати більш важливі. Але я хочу говорити про ту групу гравців, з якою я зараз працюю, і це, насправді, чудові гравці. Ми готові, та завтра маємо показати результат", – сказав Поттер.

Нагадаємо, через травми березневі матчі пропустять основні гравці збірної України: півзахисник Олександр Зінченко (Аякс), форвард Артем Довбик (Рома) та захисник Микола Матвієнко (Шахтар), також під питанням форвард Роман Яремчук.

Водночас збірна Швеції втратила всіх трьох основних воротарів команди.

Матч відбудеться 26 березня в іспанській Валенсії на стадіоні Estadio Ciutat de València та розпочнеться о 21:45.

Переглянути поєдинок можна буде на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт" та в усіх "MEGOPACK". Також матч буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах. Також текстову трансляцію поєдинку проведе Чемпіон.

Востаннє збірні зустрічалися на Євро-2020. Тоді в додатковий час Україна тріумфувала, завдяки голу Артема Довбика, який вирвав для "синьо-жовтих" путівку у чвертьфінал турніру.

У разі перемоги українці 31 березня зустрінуться з тріумфатором пари Польща – Албанія.