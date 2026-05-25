Збірна України замінила півзахисника перед товариськими матчами

Збірна України з футболу провела заміну півзахисника перед товариськими матчами, які відбудуться у травні-червні.

Хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк пропустить збір національної команди через травму. 22-річний гравець отримав ушкодження, яке на думку лікарів англійського клубу, потребує медикаментозного терапевтичного догляду протягом кількох тижнів.

"Синьо-жовті" замість Ярмолюка викликали Володимира Бражка. Півзахисник вперше з жовтня повертається у збірну України, тоді він у запасі провів два матчі відбору на ЧС-2026.

Нагадаємо, у травні було представлено Андреа Мальдеру наставником збірної України, після чого фахівець оголосив і свій тренерський штаб.

Також було оголошено заявку збірної України на наступні матчі. До неї після тривалої паузи повернувся Андрій Ярмоленко.

Дебютний поєдинок у статусі головного тренера Андреа Мальдера проведе 31 травня. Суперником "синьо-жовтих" стане національна команда Польщі.