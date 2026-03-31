Arrivederci, Ребров? Прев'ю товариського матчу Україна – Албанія

В останній день березня збірна України з футболу проведе товариський матч проти Албанії. Обидві національні команди підходять до цієї гри після болісних поразок у півфіналах плейоф відбору на чемпіонат світу-2026, тож замість боротьби за путівку змушені задовольнятися лише формальним спарингом.

Протистояння не матиме жодного турнірного значення, а українські фанати, які ще до кінця не відійшли від ганебної гри команди Сергія Реброва проти Швеції, можуть взагалі оминути своєю увагою цю непотрібну зустріч.

Цей товариський матч буде скоріше можливістю для тренерських штабів обох збірних переглянути резерви та спробувати хоч частково згладити післясмак недавнього провалу.

Матч невдах плейоф відбору на ЧС-2026

26 березня команда Реброва вчергове засмутила своїх фанів. Навіть заспокійливі не допомогли уболівальникам врятуватися від величезного розчарування після півфіналу проти Швеції.

Справжнім джокером шведів став нападник лондонського Арсенала Віктор Дьокереш, який оформив хеттрик. 27-річний форвард встановив унікальне досягнення в очній зустрічі проти "синьо-жовтих".

Україна – Швеція УАФ, Дан Балашов

Швед став автором дебютного хеттрику в українські ворота в історії. До цього жодному гравцю ніколи не вдавалось забивати "синьо-жовтим" більше, аніж два результативні удари за одну гру.

Україна ж спромоглася лише на гол престижу. Його забив не Владислав Ванат, який був у стартовому складі, чи досвідчений Роман Яремчук, який вийшов із заміни, а дебютант національної команди із київського Динамо Матвій Пономаренко. 20-річний форвард киян зробив те, чого не вдалося його колегам по збірній.

Чудовий міг би бути дебют для Матвія, але... Українські футболісти його зіпсували. Фінальний свисток на табло у Валенсії зафіксував перемогу підопічних Грема Поттера 1:3.

Збірна України вкотре зганьбилась у плейоф та буде дивитись чемпіонат світу-2026 по телевізору.

Післяматчеві коментарі Віталія Миколенка та Романа Яремчука дали зрозуміти, що українській збірній потрібні негайні зміни, які можуть відбутись вже після гри проти Албанії.

Щодо албанців, то їх підвела реалізація у півфіналі проти Польщі. Хоча саме албанські гравці першими розмочили нулі на табло. М'яч у роздягальню забив Арбер Ходжа.

Однак у другому таймі гостям не вдалося ні подвоїти перевагу, ні бодай зберегти мінімальний переможний рахунок. Натомість на 63-й хвилині Роберт Левандовський повернув господарів у гру, а ще через 10 хвилин Пйотр Зелінський вивів Польщу уперед, встановивши остаточний рахунок протистояння 2:1.

Відзначимо, що фінал плейоф відбору на Мундіаль Швеція – Польща, у якому визначиться, хто поїде на ЧС-2026, відбудеться паралельно з грою України проти Албанії – 31 березня о 21:45 (за київським часом).

Потенційно прощальна гра Реброва

Поєдинок проти Албанії може стати прощальним для Реброва на чолі української збірної. Наставник від моменту свого призначення (із літа 2023 року) не виконав жодного поставленого завдання.

Багато хто чекав його відставки ще після провалу зі шведами, але тоді 51-річний спеціаліст навіть не спромігся толком вибачитися перед уболівальниками.

Сергій Ребров УАФ

Ребров лише додав, що попереду у нього ще одна гра, прямо говорячи про спаринг із Албанією.

Під час передматчевої пресконференції коуч "синьо-жовтих" оцінив своє майбутнє в національній команді. Нова угода зі збірною буде вирішена під час зустрічі з президентом Української асоціації футболу Андрієм Шевченком.

"Чи готовий продовжити контракт? Я вже прокоментував після гри те, що відбувається. Мені треба зустрітися після цієї гри з президентом УАФ і вирішити все. Повірте, ми вирішимо, і все буде зроблено якомога краще для нашої команди і нашої країни", – сказав Ребров.

Фахівець має чинний контракт до кінця липня 2026 року.

Україна полюбляє перемагати Албанію, але на цей раз може бути інакше

До цього Україна та Албанія вісім разів перетиналися на одному футбольному полі. Двічі це було у товариських іграх. "Синьо-жовті" здобували 6 перемог при одній мировій та одній поразці.

Перші два очні матчі датовані ще сезоном-1996/97, коли команди зустрілися у рамках кваліфікації до ЧС. Обидва поєдинки закінчились мінімальними перемогами українців 1:0.

Цікаво, що обидва голи у складі України забив її нинішній наставник збірної Ребров.

Україна – Албанія УАФ, Дан Балашов

Востаннє ці національні команди грали між собою у минулому сезоні-2024/25. Лобові зустрічі були у межах групового етапу Ліги націй. На цей раз збірні обмінялись звитягами з однаковими рахунками 2:1.

Найкращими бомбардирами досі залишаються Євген Коноплянка та Андрій Ярмоленко. В обох по 3 результативні удари. Однак жоден із них вже давно не є помічником для головної команди України.

Хто покаже матч Україна – Албанія?

Товариський поєдинок Україна – Албанія, який прийме "Естаді Сьютат де Валенсія", ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Переглянути цей поєдинок можна буде на OTT-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт" і в усіх "MEGOPACK". Також він буде доступний безплатно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Нагадаємо, що у синьо-жовтій футболці точно не дебютує Борис Крушинський. Футболіст вже покинув розташування збірної через травму, яку він отримав напередодні півфіналу плейоф відбору на ЧС-2026. Таке рішення було ухвалено після додаткового обстеження.

Натомість на поле зможуть вийти Руслан Малиновський та Юхим Конопля, які пропускали гру проти шведів через перебір жовтих карток.