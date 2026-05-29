Мальдера оцінив дебютанта збірної Синчука: Чому б йому не стати новим Ярмоленком у майбутньому?

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера висловився про дебютанта національної команди Геннадія Синчука.

Його слова передає ВЗБІРНА.

Наставник запевнив, що не викликає гравців просто для картинки, а 19-річний правий вінгер Монреаля заслужив на цей виклик.

"Синчука було викликано, тому що він на це заслуговує. Я не викликаю гравців просто для картинки. Те саме стосується Ярмоленка. Те саме стосується і молодого гравця. Якщо він у цій команді, значить, він відповідає необхідному рівню. Вік не є показником того, готовий ти чи ні. Це покаже поле. Зелений прямокутник вирішить, чи готовий він грати. Він стартує на рівних з усіма іншими. Я хочу, щоб він і надалі доводив своє право бути тут, адже, на мою думку, цей хлопець дуже талановитий", – заявив Мальдера.

55-річний спеціаліст додав, що бачить у Синчуку неабиякий потенціал та талант, який він вже продемонстрував у "молодіжці" та чемпіонаті.

"Мати такий талант – це щось надзвичайне. Тому я хочу побачити його в дії. Чому б йому не стати новим Ярмоленком у майбутньому? Я сподіваюся, що його талант розкриється на найвищому рівні. І це важливо не стільки для мене, скільки для майбутнього збірної. Тож я, звісно, спостерігатиму за молоддю, але молодий гравець має заслужити свій виклик до національної команди. Я не збираюся кидатися заявами, що ми будемо викликати багато молоді, адже це часто перетворюється на звичайний рекламний слоган для створення іміджу, який розходиться з реальністю. Але якщо молодий гравець заслуговує на виклик, він його отримає. Якщо будуть інші такі ж таланти, ми обов'язково їх залучимо. У мене немає жодних упереджень щодо віку гравців", – наголосив коуч "синьо-жовтих".

Відзначимо, що Синчук пройшов увесь шлях від юнацьких збірних до головної команди країни. За "молодіжку" України U-21 провів 3 матчі, у яких забив 2 голи.

Вінгер перебрався із харківського Металіста до Монреаля взимку 2025-го. Відтоді провів за океаном 27 поєдинків (2 м'ячі та 1 асист). Його контракт із Монреалем розрахований до кінця 2028-го, а також є опція пролонгації співпраці ще на рік.

Портал Transfermarkt оцінює вартість українця у 3 мільйони євро.

Синчук може дебютувати за збірну України вже 31 травня, коли підопічні Мальдери проведуть товариську гру проти Польщі. Початок – о 18:30 (за київським часом). А 7 червня "синьо-жовті" зіграють контрольну зустріч проти Данії (о 19:30).

Раніше повідомлялося, що українська збірна вперше від початку повномасштабної війни проводить збір на рідній землі.