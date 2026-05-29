Мальдера пояснив відсутність Калюжного у заявці збірної України

Олександр Булава — 29 травня 2026, 20:39
Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера пояснив відсутність півзахисника Івана Калюжного у заявці національної команди на найближчі матчі.

Про це італійський фахівець розповів в інтерв'ю ВЗБІРНА.

Тренер наразі віддає перевагу хавбекам із дещо іншими характеристиками

"Я бачив його, я переглядав матчі і, як я вже казав раніше, двері до збірної не зачинені ні для кого, і для нього також. У нього є чітко визначені ігрові характеристики. Калюжний опорний півзахисник захисного плану, який чудово диктує гру. У цій конкретній ролі він є просто розкішним виконавцем. Просто на цей момент я віддаю перевагу півзахисникам, які мають трохи інші навички, але це зовсім не означає, що його не можуть викликати на наступні збори. Я теж можу змінити свою думку.

Можливо, я уявляв гру команди одним чином, а потім зрозумію, що нам краще діяти з класичним опорним перед обороною, а не з двома центральними півзахисниками. Це залежить від багатьох факторів, тому це в жодному разі не якесь відрахування. Абсолютно ні. Краса національної збірної в тому, що якщо тренер помиляється, якщо він робить хибний вибір, він завжди має можливість наступного разу викликати інших гравців.

Я б дуже хотів, щоб гравці чекали оголошення заявки з трепетом у серці. Зараз, коли багато країн оголошували склади на великий турнір, мене вразили щирі емоції гравців під час оприлюднення списків. Те, як вони чекали, щоб почути своє ім'я, я переконаний, що наші хлопці відчувають те саме. І я хочу, щоб так було завжди. Бути викликаним до своєї національної збірної – це має бут великою гордістю, а в цей складний час і поготів", – сказав Мальдера.

В активі Калюжного 14 матчів за "синьо-жовтих", в яких він відзначився голом та результативною передачею.

Вже 31 травня національна команда зіграє товариську гру проти Польщі. Початок – о 18:30 (за київським часом). Це буде дебютна гра для Мальдери на чолі збірної.

А 7 червня "синьо-жовті" проведуть контрольний матч проти Данії (о 19:30).

