Дуже цікаво: Піхальонок відреагував на своє непотрапляння до збірної України

Півзахисник Динамо Київ Олександр Піхальонок відреагував на своє непотрапляння до збірної України на товариські матчі з Польщею та Данією.

Про це він розповів в інтерв'ю ютуб-каналу Дениса Бойка.

Попри відсутність виклику, гравець прагне зрозуміти нові вимоги тренерського штабу національної команди.

"Мені дуже цікаво зараз. Мене зараз не викликали, але дуже цікаво подивитися – який буде футбол, поспілкуватися з хлопцями, як вони це бачать. Звісно, що Мальдера вже працював у збірній, але він працював помічником, я думаю можуть бути інші вимоги. Цікаво дізнатись, як він бачить футбол, що саме вони тренують, на що роблять акцент. Багато питань. Звісно, дуже хочеться повернутися в збірну. Це найвища ціль кожного футболіста – грати за свою країну", – сказав Піхальонок.

Вже 31 травня національна команда зіграє товариську гру проти Польщі. Початок – о 18:30 (за київським часом). Це буде дебютна гра для Мальдери на чолі збірної.

А 7 червня "синьо-жовті" проведуть контрольний матч проти Данії (о 19:30).