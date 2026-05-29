Ігнатенко довикликаний в збірну України

Центральний півзахисник Слована (Братислава) Данило Ігнатенко довикликаний у збірну України.

Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу (УАФ).

Водночас, два гравці пропустять найближчий збір національної команди. Йдеться про воротаря донецького Шахтаря Дмитра Різника та вінгера Полісся Олексія Гуцуляка. Обидва ще не відновилися після травм, отриманих у розташуванні своїх клубів.

Ігнатенко востаннє викликався до національної збірної ще у червні 2023 року. Сумарно 29-річний хавбек провів за національну команду 6 матчів і забив 1 гол. До Слована він перейшов восени 2024 року з французького Бордо.

Нагадаємо, раніше захисник збірної України Юхим Конопля перейшов у Боруссію Менхенгладбах. 31 травня та 7 червня відповідно на збірну України чекають товариські матчі проти Польщі та Данії відповідно.