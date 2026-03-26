Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Туреччина вибила Румунію у півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026

Олексій Мурзак — 26 березня 2026, 20:52
FIFA

У четвер, 26 травня, відбулися перші матчі 1/2 фіналу плейоф відбору європейської кваліфікації на ЧС-2026.

Так, у першій зустрічі ігрового вечора Туреччина з мінімальним рахунком перемогла Румунію. Єдиним голом на початку другого тайму відзначився Кадіоглу.

Як відомо, о 21:45 відбудеться ще низка стикових матчів, зокрема, свій поєдинок за право зіграти у фіналі відбору проведе збірна України, яка протистоятиме Швеції.

Чемпіонат світу-2026 з футболу
Відбірковий турнір, 1/2 фіналу

Туреччина – Румунія 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 53 Кадіоглу

  • 21:45 Польща – Албанія
  • 21:45 Данія – Північна Македонія
  • 21:45 Італія – Північна Ірландія
  • 21:45 Словаччина – Косово
  • 21:45 Уельс – Боснія і Герцеговина
  • 21:45 Україна – Швеція
  • 21:45 Чехія – Ірландія

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Україна – Швеція.

Переможець півфіналу у вирішальному матчі зіграє з тріумфатором протистояння Польща – Албанія.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Останні новини