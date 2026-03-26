Туреччина вибила Румунію у півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026
У четвер, 26 травня, відбулися перші матчі 1/2 фіналу плейоф відбору європейської кваліфікації на ЧС-2026.
Так, у першій зустрічі ігрового вечора Туреччина з мінімальним рахунком перемогла Румунію. Єдиним голом на початку другого тайму відзначився Кадіоглу.
Як відомо, о 21:45 відбудеться ще низка стикових матчів, зокрема, свій поєдинок за право зіграти у фіналі відбору проведе збірна України, яка протистоятиме Швеції.
Чемпіонат світу-2026 з футболу
Відбірковий турнір, 1/2 фіналу
Туреччина – Румунія 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – 53 Кадіоглу
- 21:45 Польща – Албанія
- 21:45 Данія – Північна Македонія
- 21:45 Італія – Північна Ірландія
- 21:45 Словаччина – Косово
- 21:45 Уельс – Боснія і Герцеговина
- 21:45 Україна – Швеція
- 21:45 Чехія – Ірландія
"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Україна – Швеція.
Переможець півфіналу у вирішальному матчі зіграє з тріумфатором протистояння Польща – Албанія.