Нестримний Дьокереш: збірна України поступилася Швеції у плейоф відбору на ЧС-2026

Збірна України не візьме участь у чемпіонаті світу-2026 з футболу. Національна команда поступилася Швеції у півфінальному поєдинку раунду плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Зустріч завершилася з рахунком 1:3.

Стартовий натиск шведів став несподіванкою для гравців збірної України, і як наслідок — пропущений гол уже на 6-й хвилині гри. Беньямін Нюгрен увірвався до штрафного майданчика українців та виконав простріл, який замкнув нападник Арсенала Віктор Дьокереш.

Надалі "синьо-жовті" змогли вирівняти гру, проте Швеція була близькою до того, щоб подвоїти свою перевагу. Гудмундссон переграв Олександра Тимчика та влучив у стійку воріт Анатолія Трубіна.

Друга половина знову розпочалася з небезпечних атак шведів. Свою нагоду не використав Гудмундссон, проте знову влучно пробив Віктор Дьокереш, який розібрався з двома захисниками та пробив у кут воріт.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на рахунок потрійною заміною. Замість Ваната, Калюжного та Зубкова на поле вийшли Яремчук, Очеретько та Пономаренко.

Попри старання українців, шведи забили втретє. Трубін у власному штрафному майданчику збив Дьокереша, який вибіг віч-на-віч із голкіпером. Арбітр призначив пенальті, який упевнено реалізував нападник, оформивши хеттрик.

На 90-й хвилині українці змогли відквитати один м'яч - відзначився дебютант Матвій Пономаренко.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Відбірковий турнір, 1/2 фіналу

26 березня

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 6 Дьокереш, 0:2 – 51 Дьокереш, 0:3 – 72 Дьокереш (пен), 1:3 - 90 Пономаренко

Україна: Трубін, Тимчик, Забарний (к), Бондар, Миколенко, Калюжний (Гуцуляк, 60), Ярмолюк (Шапаренко, 85), Судаков (Пономаренко, 77), Циганков, Зубков (Очеретько, 60), Ванат (Яремчук, 60).

Швеція: Нордфельдт, Лаґербільке, Ліндельоф (к), Гін (Старфельд, 37), Гудмундссон (Свенссон, 77), Нюґрен, Карлстрьом, Аярі (Бергвалль, 77), Йоханссон, Дьокереш, Еланга (Сванберґ, 90+4).

Попереджені: Тимчик (56), Трубін (71) — Нордфельдт (75).

Швеція вийшла у фінал плейоф відбору, де зіграє проти команди Польщі. Фінал відбору кваліфікації відбудеться 31 березня.