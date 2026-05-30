Мальдера пояснив, чому не викликав до збірної України жодного гравця ЛНЗ

Наставник збірної України з футболу Андреа Мальдера висловився про відсутність гравців ЛНЗ у заявці "синьо-жовтих" на найближчі товариські матчі.

Італійський фахівець заявив, що він із тренерським штабом переглянув багатьох футболістів. У них було чимало сумнівів і вибір був непростим.

"Звісно, коли тобі потрібно обрати певну кількість гравців, ти мусиш зробити цей вибір. Але краса національної збірної в тому, що ти можеш змінити список викликаних гравців наступного разу. Тому кожен має заслужити своє місце. Це повинно бути амбіцією для кожного футболіста, який грає в Україні. Я безперечно продовжу слідкувати за чемпіонатом і двері до збірної мають бути ціллю для всіх. Наша команда – це не закрита група. Я скажу про це й самим гравцям. Той, хто приїжджає сюди, має бути надзвичайно вмотивованим одягати футболку національної збірної. Мене не хвилює, де він грає: в Англії, Франції, Італії чи Україні – рівень мотивації має бути захмарним. Моє завдання полягатиме в тому, щоб за цим спостерігати та помічати. У це найближче вікно я вирішив покластися на тих гравців, яких знаю трохи краще, бо за короткий проміжок часу набагато легше інтегрувати п'ять-шість новачків, ніж намагатися одразу познайомитися з 15 новими гравцями. За такий стислий термін це складно, але мені безперечно хотілося б залучати нові кадри", – сказав Мальдера.

Тренер підкреслив, що розуміє здивування через відсутність у заявці футболістів з команди, яка здобула "срібло" в УПЛ. При цьому він наголосив, що вони там можуть опинитись у майбутньому.

"Якраз цими днями я обговорював зі своїм штабом, що нам потрібно інтегрувати нові ресурси. Ще й тому, що у вересні з новим форматом турнірів для збірних нам доведеться грати багато матчів за короткий час. Тому буде дуже важливо мати глибокий і конкурентноспроможний склад. Я чудово розумію здивування щодо того, що не було викликано жодного гравця з команди, яка стала другою в українському чемпіонаті. Але це абсолютно не означає що ми закриваємо для них двері. Навпаки, я сподіваюся, що ці гравці до нас приєднаються. Двері збірної повністю відчинені. Гравець повинен заслужити своє місце в національній команді", – сказав Мальдера.

Зазначимо, що вперше за час повномасштабного вторгнення збірна України проводить збір у рідній країні. Напередодні він розпочався у Винниках.

Дебютує на посаді головного тренера "синьо-жовтих" Андреа Мальдера матчем проти Польщі, який відбудеться 31 травня. Під час цього збору наша національна команда також зіграє з Данією (7 червня).