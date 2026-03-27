Дьокерешу підкорилось унікальне досягнення в матчі проти України

Денис Іваненко — 27 березня 2026, 13:33
У четвер, 26 березня, в матчі раунду плейоф відбору на ЧС-2026 Україна – Швеція (1:3) унікальне досягнення встановив Віктор Дьокереш.

Форвард лондонського Арсенала став автором першого в історії хеттрику у ворота нашої національної команди. До цього жодному гравцю ніколи не вдавалось забивати "синьо-жовтим" більше, ніж два голи за одну гру.

27-річний футболіст провів на полі весь поєдинок. Він відзначився взяттям воріт на шостій хвилині кожного з таймів, а історичний м'яч забив із пенальті, який сам і заробив.

Зазначимо, що перед початком сезону-2025/26 шведський форвард перейшов зі Спортинга в Арсенал. У нинішній кампанії Дьокереш провів 42 матчі на клубному рівні, у яких забив 16 голів і віддав дві результативні передачі.

Збірна України з футболу Збірна Швеції з футболу Віктор Дьокереш

