Все буде зроблено якомога краще для нашої команди: Ребров – про своє майбутнє у збірній України

Головний тренер збірної України Сергій Ребров оцінив своє майбутнє в національній команді.

Про це фахівець розповів на пресконференції перед товариським матчем з Албанією.

Нова угода з "синьо-жовтими" буде вирішена під час зустрічі з президентом Української асоціації футболу Андрієм Шевченком.

"Чи готовий продовжити контракт? Я вже прокоментував після гри те, що відбувається. Мені треба зустрітися після цієї гри з президентом УАФ і вирішити все. Повірте, ми вирішимо і все буде зроблено якомога краще для нашої команди і нашої країни", – сказав Ребров.

Ребров очолює збірну України з 2023 року. Він вивів команду на Євро-2024, де "синьо-жовті" не змогли вийти з групи. Чинна угода фахівця спливає після чемпіонату світу-2026, на який команда не відібралася.

Гра українців з албанцями відбудеться 31 березня у Валенсії та розпочнеться о 21:45 за київським часом.