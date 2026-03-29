Півзахисник Полісся достроково покинув розташування збірної України

Софія Кулай — 29 березня 2026, 19:46
Півзахисник житомирського Полісся Борис Крушинський залишив табір збірної України з футболу через ушкодження.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Травма, яку він отримав напередодні півфіналу плейоф відбору на чемпіонат світу-2026 проти Швеції, не дозволить дебютанту зіграти у товариському матчі проти Албанії. Протистояння відбудеться 31 березня о 21:45 (за київським часом).

Таке рішення було ухвалено після додаткового обстеження Крушинського. Борис повертається у розташування "вовків" Руслана Ротаня.

Нагадаємо, що команда Сергія Реброва була розбита шведами з рахунком 1:3. Хеттрик у ворота Анатолія Трубіна оформив нападник Віктор Дьокереш. Форвард лондонського Арсенала встановив унікальне досягнення. Швеція позбавила Україну шансу зіграти у фіналі плейоф проти Польщі та спробувати вийти на ЧС-2026.

Гру "синьо-жовтих" проти шведської збірної розгромив лівий захисник Евертона Віталій Миколенко.

Читайте також :
Миколенко – про очікувану зміну наставника у збірній України: Хто буде тренером – мені без різниці
Збірна України з футболу Крушинський Полісся Житомир

Полісся Житомир

Полісся взяло реванш у Динамо за поразку в чемпіонаті
Динамо – Полісся: онлайн-трансляція товариського матчу
Вже 11 українських клубів підтримали звернення Полісся в УАФ щодо суддівства в УПЛ
Стадіон Полісся постраждав внаслідок російської атаки дронами
Полісся попрощається з колишнім динамівцем – ЗМІ

