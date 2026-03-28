Україна – Албанія. Текстова онлайн-трансляція

У вівторок, 31 березня, відбудеться товариський поєдинок, у якому зустрінуться збірні України й Албанії з футболу.

Команда Сергія Реброва прийматиме суперника на умовно домашньому полі в Іспанії. Матч на "Естаді Сьютат де Валенсія" розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Зазначимо, що до цього команди вісім разів перетиналися на футбольному полі. В історії очних протистоянь наша збірна має перевагу – шість перемог та по одній нічиїй і поразці.

Востаннє вони зустрічалися в листопаді 2024 року в Лізі націй. Тоді "синьо-жовті" здолали албанців з рахунком 2:1, завдяки двом швидким голам уже в перші десять хвилин зустрічі.

Нагадаємо, що напередодні Україна й Албанія втратили шанс потрапити на ЧС-2026. У півфіналі раунду плейоф вони поступились Швеції та Польщі відповідно, які між собою і розіграють путівку на турнір.