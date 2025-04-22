Новий виклик для Анчелотті: титулована збірна впевнена в підписанні тренера

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті веде переговори про перехід у збірну Бразилії.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Місцева федерація футболу впевнена в підписанні італійського наставника цього літа.

Після того, як Арсенал вдруге обіграв Реал та пройшов до півфіналу Ліги чемпіонів, Анчелотті натякнув на свою відставку після закінчення кампанії. Пізніше з'явилася інформація, що і сам королівський клуб збирається припинити співпрацю з 65-річним італійцем.

Окрім збірної Бразилії в послугах Анчелотті зацікавлені два клуби Серії А Мілан та Рома, які є не чужими для фахівця. За столичну команду 65-річний італієць виступав у якості гравця в 1979-1987 роках, за Мілан – у 1987-1992 роках, після чого тренував "россонері" у 2001-2009 роках, двічі вигравши з командою Лігу чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Реал може очолити наставник Баєра Хабі Алонсо або Юрген Клопп, який у січні приступив до виконання нових обов'язків на посаді керівника світового футболу в компанії Ред Булл.