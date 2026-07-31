Ми програли саме під час паузи на охолодження: Анчелотті назвав свою головну помилку на ЧС-2026

Наставник збірної Бразилії Карло Анчелотті висловився про виліт команди з чемпіонату світу-2026, назвавши свою фатальну помилку.

Його слова передає ESPN.

Італійський фахівець заявив, що вона сталась у середині другого тайму матчу проти Норвегії в 1/8 фіналу. Він згадав обов'язкову паузу на гідратацію, під час якої тренер вирішив змінити тактичну побудову команди.

"Думаю, ми програли чемпіонат світу саме під час паузи на охолодження в матчі з Норвегією. До цього команда контролювала гру. Моєю помилкою було те, що я вирішив, ніби ми втратили контроль, хоча це було не так. Самокритика, яку я можу висловити, полягає в тому, що я змінив структуру команди після перерви на гідратацію, і тоді ми насправді втратили контроль над грою", – сказав Анчелотті.

Зазначимо, що Бразилія поступилася Норвегії з рахунком 1:2, вилетівши з ЧС-2026 вже 1/8 фіналу. Це стало найгіршим результатом "селесао" на мундіалі з 1990 року.

Нагадаємо, що після турніру про завершення міжнародної кар'єри оголосив Неймар. Потім стало відомо, що таке рішення ухвалили також Каземіро та Даніло.