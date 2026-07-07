В Бразилії визначилися з майбутнім Анчелотті

Конфедерація футболу Бразилії ухвалила рішення не звільняти Карло Анчелотті з посади головного тренера національної збірної.

Про це повідомляє Footmercato.

Напередодні збірна Бразилії (CBF) в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 програла Норвегії 1:2. Бразильці не вийшли бодай до чвертьфіналу мундіалю вперше з 1990 року.

Попри такий невдалий результат, один із керівників Конфедерації футболу Бразилії Родріго Каетано заявив, що Анчелотті залишиться на своїй посаді.

"Бразилії необхідно продовжувати дотримуватися підготовчого циклу до чемпіонату світу 2030 року і мати більше впевненості, ніж це було при частих змінах тренерів, які характеризували останні чотири роки.

З нинішнім наставником ми можемо розпочати перебудову команди у вересні. Саме тому CBF була впевнена у продовженні роботи з Анчелотті ще до чемпіонату світу 2026 року", – заявив Каетано.