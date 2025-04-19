Алонсо висловився про можливість очолити Реал
Хабі Алонсо
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Головний тренер леверкузенського Байєра Хабі Алонсо висловився про можливість очолити мадридський Реал цього літа.
Слова фахівця наводить Marca.
"Нас не цікавлять чутки. Ми сфокусовані на залишку сезону і повинні пам'ятати, що попереду ще п'ять матчів.
Не треба говорити про те, що буде. Не треба втрачати концентрацію. Це шкодить нашій підготовці до ігор чемпіонату Німеччини", – заявив Алонсо.
Зазначимо, що після вильоту Реала з Ліги чемпіонів від Арсеналу посилилися чутки про можливе звільнення Карло Анчелотті. Основним кандидатом на цей пост давно називають Алонсо, контракт якого з Байєром розрахований до літа 2026 року.
Раніше стало відомо, що Юрген Клопп не збирається повертатися до тренерської роботи, навіть якщо за ним прийдуть Реал або збірна Бразилії.