Алонсо висловився про можливість очолити Реал

Головний тренер леверкузенського Байєра Хабі Алонсо висловився про можливість очолити мадридський Реал цього літа.

Слова фахівця наводить Marca.

"Нас не цікавлять чутки. Ми сфокусовані на залишку сезону і повинні пам'ятати, що попереду ще п'ять матчів.

Не треба говорити про те, що буде. Не треба втрачати концентрацію. Це шкодить нашій підготовці до ігор чемпіонату Німеччини", – заявив Алонсо.

Зазначимо, що після вильоту Реала з Ліги чемпіонів від Арсеналу посилилися чутки про можливе звільнення Карло Анчелотті. Основним кандидатом на цей пост давно називають Алонсо, контракт якого з Байєром розрахований до літа 2026 року.

Раніше стало відомо, що Юрген Клопп не збирається повертатися до тренерської роботи, навіть якщо за ним прийдуть Реал або збірна Бразилії.