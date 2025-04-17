Реал вирішив звільнити Анчелотті

Карло Анчелотті покине посаду головного тренера Реала наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Carlo #Ancelotti’s story at #RealMadrid is (almost) over. Florentino #Perez is ready to change coach at the end of the season and Xabi #Alonso is Madrid’s main target. #transfers https://t.co/7mbg6K8vDF — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 16, 2025

За його інформацією, президент мадридського клубу Флорентіно Перес готовий змінити головного тренера влітку. Пріоритетною кандидатурою на заміну Анчелотті є наставник леверкузенського Баєра Хабі Алонсо.

Вчора, 16 квітня, Реал вилетів із Ліги чемпіонів, програвши Арсеналу 1:5 за сумою двох матчів. Після гри сам Анчелотті натякнув на свій відхід наприкінці сезону.

Раніше повідомлялося про те, що Реал може очолити Юрген Клопп.

Анчелотті працює з Реалом з літа 2021 року, привів команду до перемоги в Лізі чемпіонів у 2022 і 2024 роках. Раніше 65-річний італієць уже працював з мадридським клубом у 2013 – 2015 роках.