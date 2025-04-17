Реал вирішив звільнити Анчелотті
Карло Анчелотті
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Карло Анчелотті покине посаду головного тренера Реала наприкінці поточного сезону.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
За його інформацією, президент мадридського клубу Флорентіно Перес готовий змінити головного тренера влітку. Пріоритетною кандидатурою на заміну Анчелотті є наставник леверкузенського Баєра Хабі Алонсо.
Вчора, 16 квітня, Реал вилетів із Ліги чемпіонів, програвши Арсеналу 1:5 за сумою двох матчів. Після гри сам Анчелотті натякнув на свій відхід наприкінці сезону.
Раніше повідомлялося про те, що Реал може очолити Юрген Клопп.
Анчелотті працює з Реалом з літа 2021 року, привів команду до перемоги в Лізі чемпіонів у 2022 і 2024 роках. Раніше 65-річний італієць уже працював з мадридським клубом у 2013 – 2015 роках.