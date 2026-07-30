Анчелотті оцінив перспективи збірної Бразилії після провального ЧС-2026

Головний тренер збірної Бразилії Карло Анчелотті розповів, що колектив незадоволений через поганий виступ на чемпіонаті світу-2026.

Його цитує ESPN.

Попри це, наставник вірить, що це нове покоління бразильців, яке виступало на Мундіалі, може побудувати щасливе майбутнє.

"Результат на чемпіонаті світу був невдалим, він розчарував усіх, і ми всі засмучені. Але ми маємо одним оком озиратися на те, що вже сталося, а іншим – дивитися в майбутнє, тому що це нове покоління футболістів... У цієї країни є талановиті гравці, і ми можемо побудувати щасливе майбутнє. Я вважаю, що історично одне покоління завершує свій цикл, а інше має прийти йому на зміну; воно має бути кращим за попереднє. Ми повинні дивитися в бік нового циклу і саме на нього ми будемо орієнтуватися, залучаючи нових гравців. Це глава, яка добігає кінця. Очевидно, ми маємо подякувати всім досвідченим гравцям, і я ставлюся до кожного з них із великою повагою та теплом", – сказав Анчелотті.

Нагадаємо, що на ЧС-2026 "селесао" припинили свій шлях в 1/16 фіналу, у якій програли Норвегії з рахунком 1:2. У цьому поєдинку Бразилія встановила неприємний рекорд. Команда Анчелотті показала найнижчий відсоток володіння м'ячем за матч у історії своїх виступів на чемпіонатах світу з 1966 року.

Відзначимо, що останній Мундіаль став прощальним для Неймара у футболці національної команди. Нещодавно капітан Сантоса ще раз підтвердив своє рішення.

Також раніше повідомлялося, що "Тато Карло" відмовився від пропозиції очолити збірну Італії.