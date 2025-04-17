Анчелотті натякнув на відхід з Реалу після поразки від Арсенала в Лізі чемпіонів

Головний тренер Реала Карло Анчелотті сказав, що він може залишити королівський клуб після завершення поточного сезону.

Слова 65-річного італійця наводить ESPN.

"Вершкові" не змогли стати авторами "ремонтади" у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала, зазнавши поразки 1:2 та вилетівши з турніру.

Під час пресконференції Анчелотті заявив, що ця гра могла бути для нього останньою на чолі "бланкос" в єврокубку.

"Я не знаю. Це може бути (останній матч), якщо клуб вирішить, що настав час змін. Це може статися цього року, або наступного, коли закінчиться мій контракт. Це не проблема. Коли я тут закінчу, єдине, що я можу зробити, це подякувати цьому клубу. Це може бути завтра, через місяць або через рік", – сказав Анчелотті.

Італійський фахівець не забув прокоментувати гру з Арсеналом, відзначивши важливість рішення судді відмінити пенальті на користь Реала у першому таймі.

"Арсенал був кращим за нас. Було важливо мати момент, яким міг стати пенальті, який вони у нас забрали. Це могло б змінити динаміку протистояння. З точки зору настрою, команда сьогодні віддала все. Але не завжди нам все вдавалося. Якщо порівнювати з минулим роком, то нам не вистачало якогось колективного настрою".

Чинний контракт Карло Анчелотті з Реалом розрахований до літа 2026 року. Раніше повідомлялося про інтерес до персони тренера з боку Федерації футболу Бразилії.

Нагадаємо, що недавно Карло Анчелотті розповів про те, коли саме вирішуватиметься його доля в мадридському Реалі.