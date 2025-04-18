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Клопп не зибрається повертатися до тренерської роботи на тлі чуток про Реал та Бразилію

Олексій Погорелов — 18 квітня 2025, 17:22
Юрген Клопп
Юрген Клопп
Ред Булл

Колишній тренер Ліверпуля Юрген Клопп не збирається погоджуватися на роботу ані з Реалом, ані зі збірною Бразилії.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Недавно з'явилася інформація, що 57-річний німець нібито втомився від своєї нової роботи, а тому він хоче очолити одну з команду.

Проте, за словами агента Клоппа, це не відповідає дійсності – його клієнт не збирається повертатися до тренерської діяльності у наступному сезоні.

"Юрген дуже задоволений своєю новою роллю керівника світового футболу в Ред Булл", – сказав Марк Косіке.

Нагадаємо, що у січні цього року Юрген Клопп розпочав новий етап своєї кар'єри. Німецький фахівець приступив до виконання нових обов'язків на посаді керівника світового футболу в компанії Ред Булл

Раніше стало відомо, що Юрген Клопп планує повернутися в Ліверпуль наприкінці нинішнього сезону.

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