Клопп не зибрається повертатися до тренерської роботи на тлі чуток про Реал та Бразилію

Колишній тренер Ліверпуля Юрген Клопп не збирається погоджуватися на роботу ані з Реалом, ані зі збірною Бразилії.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Недавно з'явилася інформація, що 57-річний німець нібито втомився від своєї нової роботи, а тому він хоче очолити одну з команду.

Проте, за словами агента Клоппа, це не відповідає дійсності – його клієнт не збирається повертатися до тренерської діяльності у наступному сезоні.

"Юрген дуже задоволений своєю новою роллю керівника світового футболу в Ред Булл", – сказав Марк Косіке.

Нагадаємо, що у січні цього року Юрген Клопп розпочав новий етап своєї кар'єри. Німецький фахівець приступив до виконання нових обов'язків на посаді керівника світового футболу в компанії Ред Булл

Раніше стало відомо, що Юрген Клопп планує повернутися в Ліверпуль наприкінці нинішнього сезону.