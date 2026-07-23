Не лише Гвардіолі. Анчелотті також пропонували очолити збірну Італії

Новий технічний директор збірної Італії Паоло Мальдіні зізнався, що виходив із пропозицією очолити команду чинному наставнику збірної Бразилії Карло Анчелотті.

Слова Мальдіні наводить Corriere dello Sport.

"Ми не можемо приховувати, що говорили з Карло Анчелотті до того, як звернутися до Жозепа Гвардіоли. Вважаємо, що було вірно починати пошуки нового тренера з найкращих у світі, але потрібно переконатися, чи вони готові працювати в нас. Скоро будуть новини, цього або наступного тижня", – розповів екскапітан Мілана.

Раніше президент Федерації футболу Італії Джованні Малаго підтвердив, що переговори з Гвардіолою наразі ведуться. Іспанський фахівець залишається без роботи після відходу з Манчестер Сіті наприкінці минулого сезону.