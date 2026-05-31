У матчі з Польщею за збірну України дебютували двоє гравців

Микола Літвінов — 31 травня 2026, 23:07
Олександр Романчук
УАФ

У товариському матчі з Польщею за дорослу збірну України дебютували двоє гравців: 26-річний центральний захисник румунської Університатя Крайова Олександр Романчук та 19-річний вінгер канадського Монреаля Геннадій Синчук.

Романчук вийшов на зустріч у стартовому складі та був замінений на початку другого тайму на центрбека донецького Шахтаря Валерія Бондаря. Синчук же дебютував на 75-й хвилині, коли вийшов на заміну Віктору Циганкову.

Зауважимо, що напередодні Олександр Романчук разом із Університатя достроково став чемпіоном Румунії та здобув Кубок Румунії. Після чого, стало відомо, що українським центрбеком цікавляться клуби німецької Бундесліги.

А Геннадій Синчук нещодавно забив перший гол у поточному сезоні регулярного чемпіонату МЛС. Це сталося у матчі проти Ді Сі Юнайтед (4:4). 

Нагадаємо, що "синьо-жовті" обіграли поляків з рахунком 2:0. Це була дебютна гра італійського фахівця Андреа Мальдери на посаді головного тренера. Перемогу Україні принесли голи Романа Яремчука та Андрія Ярмоленка. Вінгер київського Динамо впритул наблизився до гольового рекорду Андрія Шевченка у збірній.

Вже 7 червня "синьо-жовті" проведуть контрольну гру проти Данії. Початок – о 19:30 (за київським часом).

