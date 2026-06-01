Ярмоленко перевершив рекорд Шевченка, ставши найстаршим автором голу в історії збірної України

Правий вінгер київського Динамо Андрій Ярмоленко вже у своєму першому матчі після повернення у збірну України побив рекорд нинішнього президента УАФ Андрія Шевченка.

Досвідчений футболіст став найстаршим автором голу в історії національної команди. Під завісу першого тайму динамівець подвоїв перевагу "синьо-жовтих" у товариській грі проти Польщі, встановивши остаточний рахунок зустрічі – 2:0 на користь команди Андреа Мальдери.

Ярмоленко забив у віці 36 років, 7 місяців і 8 днів. Йому вдалося перевершити Шевченка, який забивав у ворота Швеції у рамках чемпіонату Європи-2012 у 35 років, 8 місяців та 13 днів.

Також у поєдинку проти Польщі Ярмоленко впритул наблизився до іншого рекорду володаря Золотого м'яча. 36-річному вінгеру залишилося забити лише один гол, аби повторити результативний рекорд Шевченка у синьо-жовтій футболці. В активі очільника асоціації 48 голів, тоді як в Андрія тепер вже 47.

Вже 7 червня він може дотягнутися до показника Шевченка. У цей день "синьо-жовті" проведуть контрольну гру проти Данії. Початок – о 19:30 (за київським часом).

Нагадаємо, що Мальдера повернув досвідченого футболіста Динамо до збірної, якого раніше ігнорував Сергій Ребров.

Перед грою з поляками Ярмоленко востаннє грав у синьо-жовтій футболці ще 23 березня 2025 року, коли отримав лише одну ігрову хвилину у матчі проти Бельгії (поразка 0:3).