Легенда футболу Польщі – про поразку від України: Країна, в якій йде війна, грає краще за нас

Колишній футболіст і тренер збірної Польщі Збігнєв Бонек залишився незадоволеним поразкою від України у товариському матчі (0:2).

Його цитує Sport.pl.

Ексочільник Польського футбольного союзу наголосив, що коли його земляки потрапляли в об'єктив транслятора, то не було помітно у них жодного стресу чи негативних емоцій через поганий результат.

"Можна замислитися над однією річчю: як це можливо, що в Україні грають краще за нас. Це ненормально. Країна, в якій йде війна, грає краще за нас. Коли показували наших футболістів, той з тим посміхався, той з тим говорив... Не було помітно жодного стресу, навіть того адреналіну. А коли немає адреналіну, стресу, шлунка, що прилип до спини, і не граєш за щось, то матчі так і виглядають", – сказав Бонек.

За його словами, заміни лише додавали хаосу польській команді. Бонек додав, що усі назвали поразку від Швеції (3:2) у фіналі плейоф відбору на ЧС-2026 "випадковим фіаско", але це було їх найбільшою помилкою.

"Ми хотіли зіграти зі Швецією, (а потім говорили, що – прим. ред.) шкода, що не натрапили на Україну в тому другому матчі (фіналі плейоф за місце на ЧС-2026), правда? Ми бачили, що сьогодні (31 травня – прим. ред) відбувалося. Україна нас трохи розібрала на частини. Чи проблема, що Ян Урбан є тренером, чи наші гравці?" – заявив ексфутболіст.

Раніше поразку від "синьо-жовтих" прокоментували нападник збірної та її головна зірка Роберт Левандовський, а також наставник Польщі Ян Урбан.

Попереду у польської збірної товариська гра проти Нігерії. Поєдинок запланований на 3 червня та розпочнеться о 21:45 (за київським часом).