Двоє українських легіонерів допомогли Університатя Крайова вперше за 35 років стати чемпіоном Румунії

Університатя Крайова на домашній арені "Йон Облеменко" розгромила Університатя Клуж-Напока у матчі 9-го туру в чемпіонській групі румунської Суперліги та достроково стала переможцем внутрішнього чемпіонату.

Підопічні Філліпе Коєлью швидко відкрили рахунок завдяки голу Мартіна на 3-й хвилині. Аль-Хамлаві через 5 хвилин збільшив перевагу своєї команди. Гості у першому таймі отримали аж 5 жовтих карток, 2 з яких отримав Менді, тим самим залишивши свою команду в меншості.

Вже на початку другого тайму Аль-Хамлаві оформив дубль, а далі команда із Крайови довела рахунок до непристойно розгромного 5:0. Університатя Крайова досягла чемпіонства у румунській Суперлізі вперше за 35 років. До цього вони вигравали у сезонах: 90/91, 80/81, 79/80, 73/74.

Чемпіонат Румунії – Суперліга (Чемпіонська група)

9 тур, 17 травня

Університатя Крайова – Унів. Клуж 5:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 2 Мартін, 2:0 – 9 Аль-Хамлаві, 3:0 – 48 Аль-Хамлаві, 4:0 – 59 Меквабішвілі, 5:0 – 72 Басеану

Зауважимо, що в Університатя Крайова грають двоє українських легіонерів: захисник Олександр Романчук та голкіпер Павло Ісенко. У матчі проти Університатя Клуж-Напока Олександр провів весь матч на полі. У поточному сезоні Романчук відіграв за румунський клуб 48 матчів у всіх турнірах, забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.

Павло Ісенко пропустив дану гру через травму. Напередодні український воротар переніс хірургічне втручання в іспанській Барселоні. У цьогорічній кампанії український воротар провів у футболці Університатя Крайова 32 гри, у яких пропустив 37 голів та 10 разів залишив ворота недоторканними.

Також додамо, що 25-річний Романчук в Україні виступав за Прикарпаття, ФК Львів і був у структурі Динамо. До переходу в Кривбас був гравцем угорського Дебрецена. А 22-річний Ісенко грав в Україні за полтавську Ворсклу (85 матчів).

Нагадаємо, напередодні Університатя Крайова перемогла у серії пенальті Університатю Клуж та стала володарем Кубку Румунії.