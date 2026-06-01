Шевченко висловився про дебютну перемогу збірної України під керівництвом Мальдери

Софія Кулай — 1 червня 2026, 08:15
Андрій Шевченко
instagram.com/andriyshevchenko

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко висловився про перемогу збірної України у товариському матчі з Польщею (2:0).

Своєю думкою він поділився в Інстаграмі.

Очільник УАФ привітав команду зі звитягою, яка стала дебютною для збірної під керівництвом нового головного тренера Андреа Мальдери.

"Вітаю команду з перемогою! Андреа Мальдеру та його тренерському штабу – з вдалим дебютом на чолі національної команди. Попереду багато роботи і важливих матчів. Дякую вболівальникам за підтримку збірної. Рухаємося далі! Слава Україні!" – написав Шевченко.

Позитивний результат "синьо-жовтим" принесли голи Романа Яремчука та Андрія Ярмоленка. Останній впритул наблизився до гольового рекорду Шевченка у національній команді. 36-річному вінгеру залишилося забити лише один гол, аби повторити результативний рекорд Шевченка у синьо-жовтій футболці. В активі очільника асоціації 48 голів, тоді як в Андрія тепер вже 47.

Водночас у матчі проти Польщі динамівець побив інший рекорд очільника УАФ у збірній.

Раніше Мальдера прокоментував дебют на чолі української команди.

Вже 7 червня Україна зіграє контрольний поєдинок проти Данії. Початок – о 19:30 (за київським часом).

