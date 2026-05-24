Синчук забив гол за Монреаль після виклику в збірну України

Сергій Шаховець — 24 травня 2026, 11:09
Геннадій Синчук
Український підзахисник канадського Монреаля Геннадій Синчук забив перший гол у поточному сезоні регулярного чемпіонату МЛС.

У матчі проти Ді Сі Юнайтед 19-річний футболіст з'явився на полі на 67-й хвилині. На цей момент команда українця поступалася суперникам 2:3.

За три хвилини до завершення зустрічі Ді Сі Юнайтед забив четвертий гол у ворота "Монреаля". Втім, у компенсований час "синьо-біло-чорні" зуміли відіграти два м'ячі, зрівнявши рахунок.

Один із вирішальних голів забив Геннадій Синчук, поставивши остаточну крапку в матчі. Для українського підзахисника цей гол став дебютним у поточному сезоні.

Відео голу Синчука

MLS. Регулярний чемпіонат
24 травня

Ді Сі Юнайтед – Монреаль – 4:4

Голи: Мунтяну, 9, Страуд, 28, Барібо, 51 (з пенальті), Бартлетт, 87 – Овусу, 45+1, 61, 90+4 (з пенальті), Синчук, 90+6.

Геннадій Синчук став гравцем Монреаля взимку 2025 року. З того часу уродженець Харківщини зіграв за канадський клуб 27 матчів, у яких забив 2 голи та віддав один асист.

Нагадаємо, що новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера викликав на товариські матчі проти Польщі та Данії двох дебютантів – Геннадія Синчука з Монреаля та Олександра Романчука з Університаті Крайова.

