Ярмоленко впритул підібрався до гольового рекорду Шевченка у збірній України

Лідер київського Динамо Андрій Ярмоленко, який вивів команду із капітанською пов'язкою, став автором другого голу збірної України у ворота Польщі.

Під завісу першого тайму динамівець подвоїв перевагу "синьо-жовтих" 2:0. Цей результативний удар став для 36-річного вінгера 47-м у футболці національної команди. Ярмоленко скоротив відставання від найкращого бомбардира в історії збірної Андрія Шевченка, у якого в активі 48 м'ячів.

Нагадаємо, що Андреа Мальдера повернув досвідченого футболіста Динамо до збірної, якого до цього ігнорував Сергій Ребров.

Перед грою з поляками Ярмоленко востаннє грав у синьо-жовтій футболці ще 23 березня 2025 року, коли отримав лише одну ігрову хвилину у матчі проти Бельгії (поразка 0:3).

Додамо, що рахунок у матчі Україна – Польща відкрив нападник Ліона Роман Яремчук, а дві гольові передачі у свій актив записав вінгер Жирони Віктор Циганков.

Рахунок після першого тайму 2:0 на користь "синьо-жовтих".

Раніше Мальдера пояснив, чому повернув Ярмоленка в українську збірну.