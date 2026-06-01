Наша гра не була найкращою: Зелінський – про поразку Польщі від України

Півзахисник збірної Польщі та міланського Інтера Пйотр Зелінський сказав, що гра його команди проти України у контрольному матчі буле не найкращою, проте наголосив на товариському статусі поєдинку.

Його слова передає Weszlo.com.

"Наша гра не була найкращою, але я спокійний. У спарингах треба експериментувати, і були моменти, які працювали не дуже добре, але ми проаналізуємо це і в середу вийдемо на поле з іншим настроєм".

Також гравець "нерадзуррі" наголосив, що "біло-червоним" у спарингу з "синьо-жовтими" не вистачало енергії.

"Це був спаринг, і не варто приховувати, що нам трохи не вистачило енергії. Ми знаємо, на якому етапі ми перебуваємо. Це не безпосередня підготовка до чемпіонату світу. Але сподіваюся, що в середу ми вже продемонструємо цю енергію, адже потрібно завершити сезон перемогою перед власними вболівальниками. Ми не хочемо розчарувати вболівальників".

Нагадаємо, що "синьо-жовті" обіграли поляків з рахунком 2:0. Це була дебютна гра італійського фахівця Андреа Мальдери на посаді головного тренера. Перемогу Україні принесли голи Романа Яремчука та Андрія Ярмоленка. Вінгер київського Динамо впритул наблизився до гольового рекорду Андрія Шевченка у збірній.

Вже 7 червня "синьо-жовті" проведуть контрольну гру проти Данії. Початок – о 19:30 (за київським часом). Поляки ж свій наступний спаринг проведуть 3 червня проти збірної Нігерії. Старт цієї зустрічі запланований о 21:45.