Український захисник зацікавив клуби Бундесліги

Український захисник Університатя Крайова Олександр Романчук потрапив у сферу інтересів клубів німецької Бундесліги.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Наразі основними претендентами на оборонця є Аугсбург та Фрайбург. Також раніше повідомлялося про інтерес Вердера.
Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро. Проте румунський клуб готовий відпустити українця не менш ніж за 3 млн євро.
У поточному сезоні зіграв у 48 матчах, в яких забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.
Напередодні новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував виклик Олександра Романчука та Геннадія Синчука до національної команди.