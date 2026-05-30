Український захисник зацікавив клуби Бундесліги

Український захисник Університатя Крайова Олександр Романчук потрапив у сферу інтересів клубів німецької Бундесліги.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Наразі основними претендентами на оборонця є Аугсбург та Фрайбург. Також раніше повідомлялося про інтерес Вердера.

Transfermarkt оцінює гравця у 2 млн євро. Проте румунський клуб готовий відпустити українця не менш ніж за 3 млн євро.

У поточному сезоні зіграв у 48 матчах, в яких забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.

Напередодні новий головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував виклик Олександра Романчука та Геннадія Синчука до національної команди.