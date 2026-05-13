Колишній гравець Динамо та Кривбасу й ексголкіпер Ворскли стали володарями Кубку Румунії

Університатя Крайова перемогла у серії пенальті Університатю Клуж та стала володарем Кубку Румунії.

Єдиний гол у зустрічі був забитий Іссуфом Макалу, але його скасували через офсайд. Після цього команди не змогли відзначитися забити м'ячами в основний та додатковий час, тому гра перейшла до серії 11-метрових.

Гравці влучно пробивали пенальті, аж поки на шостому не помилився Лучан Крістя.

Кубок Румунії, Фінал

13 травня

Унів. Клуж – Університетя Крайова 0:1 (0:0, 0:0, пен. 5:6)

Зауважимо, що в Університатя Крайова грають українські легіонери: захисник Олександр Романчук та голкіпер Павло Ісенко. У фіналі кубку Олександр провів весь матч на полі та забив четвертий пенальті у серії 11-метрових. У поточному сезоні Романчук відіграв за румунський клуб 47 матчів у всіх турнірах, забив 6 голів та віддав 2 результативні передачі.

Павло Ісенко пропустив дану гру через травму. У цьогорічній кампанії український воротар провів у футболці Університатя Крайова 32 гри, у яких пропустив 37 голів та 10 разів залишив ворота недоторканними.

Також додамо, що 25-річний Романчук в Україні виступав за Прикарпаття, ФК Львів і був у структурі Динамо. До переходу в Кривбас був гравцем угорського Дебрецена. А 22-річний Ісенко виступав в Україні за полтавську Ворсклу (85 матчів). Напередодні український воротар переніс хірургічне втручання в іспанській Барселоні.

Нагадаємо, що нещодавно Романчук отримав нагороду "Найкращий захисник" у чемпіонаті Румунії та подякував у своїй промові за захист України Збройним силам України.