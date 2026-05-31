Переможний дебют Мальдери: Україна обіграла Польщу завдяки голам Ярмоленка та Яремчука

Національна збірна України провела перший поєдинок під керівництвом Андреа Мальдери. У Вроцлаві "синьо-жовті" перемогли Польщу.

Товариська зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь українців.

Новий головний тренер України довірив місце у старті абсолютному дебютанту – чемпіону Румунії Олександру Романчуку. Із капітанською пов'язкою команду вивів на поле Андрій Ярмоленко, якого Мальдера повернув до збірної. На вістрі атаки вийшов форвард Ліона Роман Яремчук, а у воротах – Анатолій Трубін.

З перших хвилин поляки заволоділи ініціативою та притисли українців на їхній половині поля. Гості відбивалися від атак поляків, сподіваючись на контратаки. Після однієї з них м'яч опинився у сітці воріт Марцина Булки, але арбітр скасував гол Циганкова через офсайд. Це був перший дзвіночок для підопічних Яна Урбана.

Тактична схема Мальдери із Циганковим на позиції під нападниками принесла результат на 34-й хвилині. Віктор "обікрав" Пйотровського та віддав пас Яремчуку. Форвард Ліона зіграв просто та ефективно – гарматним ударом із-за меж штрафного майданчика поцілив у дальній кут воріт.

Наприкінці першого тайму Ярмоленко після передачі Циганкова збільшив перевагу збірної України до двох м'ячів. Для вінгера Динамо цей гол став 47-м у синьо-жовтій футболці.

У перерві головний тренер Польщі провів одразу п'ять замін, посадивши на лаву головну зірку – Роберта Левандовського. Втім, це не допомогло господарям поля. До фінального свистка рахунок на табло не змінився. Андреа Мальдера здобув дебютну перемогу на чолі збірної України.

Товариський матч

31 травня

Польща – Україна 0:2 (0:2)

Гол: 0:1 – 34 Яремчук, 0:2 – 44 Ярмоленко

Польща: Булка – Вишнєвський (Войцик, 46), Кендзьора, Ківйор (Потульський, 74) – Пирка (Войтушек, 59), Зєлінський (Капустка, 46), Пйотровський, Залевський (Розга, 59) – Шиманський (Свідерський, 46), Пєтушевський (Камінський, 46), Лєвандовський (Жуковський, 46).

Україна: Трубін – Романчук (Бондар, 46), Сарапій, Матвієнко, Миколенко – Назарина, Очеретько, Циганков (Синчук, 75) – Ярмоленко (к) (Шапаренко, 56), Судаков (Назаренко, 56), Яремчук (Пономаренко, 56)

Попередження: Назарина, 65

Матч у Вроцлаві став одинадцятим в історії очних протистоянь обох збірних. На рахунку України відтепер чотири перемоги, дві нічиї та п'ять поразок.

Востаннє суперники зустрічалися напередодні Євро-2024. У товариському матчі перемогу святкувала "Кадра" з рахунком 3:1.

Нагадаємо, що Польща та Україна не зуміли кваліфікуватися на ЧС-2026. "Синьо-жовті" у півфіналі плейоф відбору поступилися Швеції (1:3). Натомість Польща зуміла пройти Албанію у першому раунді, але у фіналі програла Швеції (2:3).