Тренер Польщі пояснив, чому не потиснув руку Мальдері після матчу: Це нормальна ситуація

Головний тренер збірної Польщі Ян Урбан висловився про відсутність рукостискань із наставником України Андреа Мальдера після товариського матчу.

Його слова наводить Sport.pl.

64-річний спеціаліст відкинув усі можливі гіпотези щодо конфлікту. За словами наставника, італійський фахівець емоційно відсвяткував перемогу у своєму дебютному поєдинку на чолі "синьо-жовтих".

"Ні, це нормальна ситуація. Він просто святкував разом із командою. Я впевнений, що він не мав на увазі нічого поганого. Спочатку був арбітр, потім я пішов подякувати своїм гравцям, а коли повернувся, момент уже минув", – заявив Урбан.

Цікаво, що колишній футболіст і тренер збірної Польщі Збігнєв Бонек залишився незадоволеним результатом товариського поєдинку.

Попереду у польської збірної товариська гра проти Нігерії. Поєдинок запланований на 3 червня та розпочнеться о 21:45 (за київським часом). А Україна 7 червня зіграє проти Данії (о 19:30).