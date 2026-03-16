Тудор – про свою долю на чолі Тоттенгема: Я треную 15 років і ніколи не замислювався над своїм майбутнім

Головний тренер Тоттенгема Ігор Тудор висловився щодо свого майбутнього після несподіваної мирової у матчі 30 туру АПЛ проти Ліверпуля.

Його цитує Evening Standard.

Наставник запевнив, що ніколи не задумувався над своєю долею за свої 15 років тренерської діяльності.

"Робота тренера, ви знаєте, як це буває. Я треную 15 років і ніколи не замислювався над своїм майбутнім, навіть на секунду. Я ніколи не думаю про своє майбутнє, про своє минуле – я завжди думаю лише про завтрашнє тренування, про те, як допомогти гравцям. Я нічого не читаю і не дивлюся. Майбутнє – це всього лише уява, майбутнього не існує. Це постійна частина сьогоднішнього дня, завтрашнього дня, тренувань", – заявив коуч англійського клубу.

Відзначимо, що "шпори" зазнали шести поразок поспіль (в усіх турнірах) перед цією нічиєю з Ліверпулем 1:1. Хоча команда Тудора була близько до того, аби продовжити програшну серію до семи поєдинків поспіль, якби не рятівний гол Рішарлісона на 90-й хвилині гри.

Нагадаємо, що Тоттенгем вже встановив найдовшу серію з поразок в історії клубу.

"Шпори" після 30 турів посідають 16-те місце серед 20-ти учасників англійської першості, маючи у своєму активі 30 балів. Відрив від зони вильоту складає лише один пункт.

Раніше повідомлялось, що Тудор близький до звільнення з посади головного тренера, а Тоттенгем може очолити колишній наставник туринського Ювентуса Тьяго Мотта. Водночас була інформація про можливий прихід до керма команди Шона Дайча.

Додамо, що наступний поєдинок Тоттенгем проведе 18 березня у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Атлетико, якому програв у першому матчі з рахунком 2:5. Початок – о 22:00 (за київським часом).