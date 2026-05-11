Зіркова журналістка вдруге стала мамою від голкіпера-невдахи Ліверпуля

Італійська спортивна журналістка та телеведуча Ділетта Леотта поділилася радісною новиною зі своїми підписниками – вона вдруге стала мамою.

Сина Леотта народила від німецького воротаря Лоріса Каріуса, який виступає за Шальке. Хлопчика назвали Леонардо.

Про поповнення в родині пара повідомила у соцмережах, опублікувавши ніжні фото з пологового будинку. У коментарях фанати та друзі масово почали вітати Леотту й Каріуса, залишаючи теплі побажання для новонародженого.

Зазначимо, для пари це вже друга дитина. У 2023 році в них народилася донька Арія, а вже у 2024-му Леотта та Каріус офіційно одружилися.

Ділетта Леотта вважається однією з найвідоміших спортивних телеведучих Італії та регулярно привертає увагу фанатів не лише роботою у футболі, а й особистим життям.

Раніше Леотта поділилася з фанатами гарячою фотосесією під час вагітності.