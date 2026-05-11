Зіркова журналістка вдруге стала мамою від голкіпера-невдахи Ліверпуля

Богдан Войченко — 11 травня 2026, 18:33
Італійська спортивна журналістка та телеведуча Ділетта Леотта поділилася радісною новиною зі своїми підписниками вона вдруге стала мамою.

Сина Леотта народила від німецького воротаря Лоріса Каріуса, який виступає за Шальке. Хлопчика назвали Леонардо.

Про поповнення в родині пара повідомила у соцмережах, опублікувавши ніжні фото з пологового будинку. У коментарях фанати та друзі масово почали вітати Леотту й Каріуса, залишаючи теплі побажання для новонародженого.

Зазначимо, для пари це вже друга дитина. У 2023 році в них народилася донька Арія, а вже у 2024-му Леотта та Каріус офіційно одружилися.

Ділетта Леотта вважається однією з найвідоміших спортивних телеведучих Італії та регулярно привертає увагу фанатів не лише роботою у футболі, а й особистим життям.

Раніше Леотта поділилася з фанатами гарячою фотосесією під час вагітності.

