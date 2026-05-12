Ліверпуль націлився на трансфер лідера Вест Гема

Олександр Булава — 12 травня 2026, 18:56
Джеррод Боуен
Reuters

Вінгер Джеррод Боуен влітку може покинути Вест Гем, навіть якщо команда уникне вильоту з Англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Daily Mail.

У трансфері гравця зацікавлений Ліверпуль, який давно стежить за ним і є одним із головних претендентів, адже шукає вінгерів та потенційну заміну Мохаммеду Салаху, що залишить клуб влітку.

Ньюкасл також проявляє інтерес до Боуена, оскільки прагне посилити атакувальні можливості команди – Едді Гау готується продати Ентоні Гордона.

Крім того, інтерес до футболіста виявляє Евертон. Саме головний тренер "ірисок" Девід Моєс під час свого другого періоду роботи у Вест Гемі підписав Боуена з Халл Сіті за 22 мільйони фунтів стерлінгів у 2020 році.

Повідомляється, що гравця можна буде придбати менш ніж за 60 млн фунтів.

Боуен ставав найкращим бомбардиром клубу в чотирьох з останніх п'яти сезонів, був капітаном протягом двох останніх років і забив переможний гол у фіналі Ліги конференцій, після чого підписав семирічний контракт.

Раніше повідомлялось, що перший номер Ліверпуля Аліссон Бекер готовий змінити клубну прописку.

