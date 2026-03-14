Екстренер Шахтаря може не очолити Тоттенгем – інсайдер

Софія Кулай — 14 березня 2026, 10:51
Роберто Де Дзербі
Італійський наставник Роберто Де Дзербі може не бути призначеним на посаду головного тренера Тоттенгема.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, підписання колишнього коуча донецького Шахтаря англійським клубом наразі вважається малоймовірним.

Водночас "шпори" розглядають на заміну Ігорю Тудору, який перебуває на межі звільнення після чорної серії поразок, яка вже стала найдовшою у клубній історії. Не виключено, що новим наставником команди буде Шон Дайч.

Зазначається, що рішення щодо майбутнього Тудора та головного тренера команди загалом буде ухвалено найближчим часом. Керівництво "шпор" ухвалить за підсумками наступних декількох результатів команди.

Команда Ігоря Тудора близька до вильоту з Ліги чемпіонів, де у першому матчі 1/8 фіналу програла мадридському Атлетико 5:2. Також у "шпор" дуже погано йдуть справи у чемпіонаті. Лондонський клуб посідає лише 16-те місце, маючи у своєму активі 29 балів.

Додамо, що наступний поєдинок Тоттенгем проведе у неділю, 15 березня, на виїзді проти Ліверпуля. Початок – о 18:30 (за Києвом). 

Раніше повідомлялось, що центральний захисник і капітан команди Крістіан Ромеро може покинути лондонський клуб влітку поточного року.

